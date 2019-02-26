في الدوري - التعادل السلبي يحسم مواجهة الإسماعيلي وطلائع الجيش

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة الإسماعيلي وطلائع الجيش ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري المصري.

وأقيمت المباراة عصر اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب.

وارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 28 نقطة في المركز الثامن (20 مباراة) أما الجيش فرصيده 27 نقطة (24 مباراة).

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة النادي الرياضي القسنيطيني الجزائري ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بينما يعود الدراويش للدوري مرة أخرى يوم 5 مارس المقبل أمام الجونة.

أما طلائع الجيش فيواجه المصري البورسعيدي يوم 3 مارس المقبل.

وتقام مساء اليوم الثلاثاء مواجهتي المصري وإنبي، ووادي دجلة أمام النجوم في الجولة 24 من الدوري.