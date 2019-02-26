في الكلاسيكو - مؤتمر سولاري: ميسي؟ الخوف كلمة لا يعرفها ريال مدريد

لا يشعر سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد بالقلق من تألق ليونيل ميسي ساحر برشلونة قبل مواجهة الكلاسيكو غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس الملك.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك إشبيلية قبل مواجهة ريال مدريد الذي خطف تعادلا ثمينا مع برشلونة 1-1 في مباراة الذهاب على كامب نو.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي ردا على تألق ميسي: "الخوف كلمة لا تتواجد في كرة القدم بالنسبة لفريق لديه ما ينافس عليه كل يوم مثل ريال مدريد".

وتابع "نضع قلوبنا وأجسادنا في كل شيء نقوم به ونذهب للقتال ونريد دائما الاستمتاع بذلك".

وأشار سولاري إلى أنه لا يجد أزمة في التعامل مع جاريث بيل جناح الفريق بعدما رفض الاحتفال بهدفه في شباك ليفانتي في مباراة الليجا.

وأوضح "تركيزنا على المباراة فقط وتحدثت مع بيل بالفعل، تنتظرنا مباراة جميلة ونريد الاستمتاع بها".

ثم أضاف "مررنا بالكثير حتى وصلنا لهنا، وبعد العمل الذي قمنا به في مباراة الذهاب تركيز بيل وجميع اللاعبين على مباراة غدا".

وأكمل مدرب ريال مدريد "هذه المباراة ينتظرها الجميع وستكون إسبانيا عاصمة كرة القدم في العالم".

كما رفض سولاري التعليق على الانتقادات الموجهة لحكام الفيديو بعد احتساب ركلة جزاء لكاسيميرو ضد ليفانتي.

وعن ذلك، قال: "كلما تم استخدام تقنية الفيديو من قبل الحكام ستجد جدل واسع على كل حالة، في النهاية قرار الحكم هو الأهم".

وواصل "ليس هناك شك حول ضربة الجزاء التي احتسبت لكاسيميرو، أتفهم أننا جميعا ننتقد الحكام عندما يخطئون ولا نمدحهم عندما ينجحون".

وأتم "لنتركهم يقومون بعملهم".