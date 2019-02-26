شكوك حول لحاق حجازي بمباراة ليدز

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق محترفنا المصري أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون عن لقاء فريقه ضد ليدز يوم الجمعة.

ويحل وست بروم ضيفا على ليدز ضمن الجولة 35 من دوري القسم الثاني في إنجلترا.

وذكرت جريدة برمنجام ميل يوم الثلاثاء أن دارين مور المدير الفني لوست بروم ينتظر أخبارا سعيدة عن إصابة حجازي التي لحقت به في لقاء شيفيلد يونايتد.

مدافع منتخب مصر خضع للكشف بالآشعة وينتظر النتائج، لكن الأقرب هو غيابه عن لقاء يوم الجمعة بسبب الإصابة في الكاحل.

حين أصيب حجازي قال مدرب وست بروميتش: "عندما سقط مصابا، الإصابة لم تبد جيدة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "ومن هنا تدخلت سريعا وقمنا بإخراج اللاعب لأن الإصابة لم تبد جيدة".

وواصل "سنقيم إصابة حجازي خلال الـ 24- 48 ساعة المقبلة".

و خرج محترفنا المصري أحمد حجازي مصابا في خسارة فريقه وست بروميتش ألبيون أمام شيفيلد يونايتد بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

حجازي شارك أساسيا في المباراة قبل أن يخرج في الدقيقة 64 متأثرا بإصابة عضلية.

ولم يقدر حجازي على استكمال المباراة التي انتهت بخسارة وست بروميتش بسبب هدف كيران دويل بعد مرور ربع ساعة من عمر اللقاء.

خسارة وست بروميتش هي الثامنة للفريق هذا الموسم والأولى منذ 4 مباريات.