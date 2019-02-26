رودجرز يترك سيلتك ويستعد لقيادة ليستر

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 11:24

كتب : FilGoal

ليستر سيتي - تشيلسي

قرر بريندان رودجرز المدير الفني لسيلتك ترك الفريق وقيادة ليستر سيتي، حسب تقارير إنجليزية.

ليستر تعرّض للهزيمة الرابعة على التوالي على ملعبه كينج باور، وهي سلسلة لم يتعرض لها الفريق منذ عام 2000، ليتكلّف المدرب الفرنسي كلود بويل وظيفته ويرحل بعد 16 شهرا كمدرب لـ ليستر.

وذكرت تقارير عديدة صباح الثلاثاء أن رودجرز أبلغ سيلتك برغبته في الرحيل قبل ساعات، وأن النادي الاسكتلندي وافق على السماح له بالتحدث مع ليستر.

المفاوضات بين ليستر ورودجرز وصلت لمراحل متقدمة وقد يتم الإعلان رسميا عن قيادة الفريق خلال الساعات المقبلة.

رودجرز قاد ليفربول في الفترة ما بين 2012 وحتى 2015.

وذكرت بعض التقارير أن المدرب الإيرلندي سيتقاضى نحو 6 ملايين جنيه استرليني في الموسم.

بريندان رودجرز ليستر سيتي سيلتك

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