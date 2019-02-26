عبد الحفيظ: لم نبدأ مفاوضات التجديد مع حمودي وأزارو.. ونبحث عن احتراف مؤمن لنهاية الموسم

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 11:14

كتب : FilGoal

الأهلي - الجونة - أزارو

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي بداية مفاوضات التجديد مع الثنائي أحمد حمودي ووليد أزارو.

وليد أزارو

النادي : الأهلي

أحمد حمودي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية لبرنامج ملعب شوبير: "لم نبدأ مفاوضات التجديد مع حمودي وأزارو حتى الآن".

وتابع عبد الحفيظ "نعمل بناء على جدولة، أزارو متبقي في عقده موسمين لذلك من المبكر الحديث عن ذلك".

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وأضاف مدير الكرة بالأهلي "مفاوضات التجديد كانت مع الرباعي علي معلول وجونيور أجايي وكريم نيدفيد وعمرو السولية وتم الانتهاء منها بالفعل".

وبالحديث عن المصابين أوضح عبد الحفيظ "يقترب حسام عاشور من العودة للتدريبات، ربما يشارك في تدريبات غدا الأربعاء بنسبة 90%".

وواصل حديثه "أحمد فتحي وأزارو يشاركان ويقتربان من العودة للمباريات، أما وليد سليمان فيحتاج لبعض الوقت".

وبالانتقال بالحديث عن مؤمن زكريا وفسخ تعاقده مع فريق أحد السعودي وموقفه من اللعب مع الأهلي أوضح عبد الحفيظ "وفقا للقوانين واللوائح من الصعب مشاركة مؤمن مع الفريق قبل انتهاء الموسم".

وتابع "باب القيد تم إغلاقه في مصر منذ فترة ولذلك لن ننجح في الحصول على بطاقته الدولية حاليا".

وأتم تصريحاته "نبحث عن عقد احتراف للاعب في أحد الأندية التي يسمح باب القيد عندها بذلك، حتى نهاية الموسم".

الأهلي حمودي أزارو

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