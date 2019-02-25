هيرنانديز حكما لكلاسيكو الدوري.. سجل من القرارات الجدلية

عيّنت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أليخاندرو خوسيه هيرنانديز هيرنانديز لإدارة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 26 من الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

هيرنانديز هيرنانديز سيحظى بمساعدة أنطونيو ماتيو لاهوز من مقر الاتحاد الإسباني (لاس روزاس)، كحكم للفيديو.

الحكم المولود في جزر الكناري، يدير الكلاسيكو للمرة الرابعة في مسيرته، وكان متواجدا كحكم فيديو في مباراة الدوري بين الفريقين في الدور الأول للموسم الحالي.

دعونا نتعرّف على أبرز قراراته المحورية في مباريات الكلاسيكو السابقة التي أدارها

هدف بيل الملغي

في الكلاسيكو الأول لـ زين الدين زيدان بالدور الثاني من دوري 2015\2016، فاز ريال مدريد 2-1، إلا أن المباراة شهدت قرارين بارزين لطاقم التحكيم بقيادة هيرنانديز.

النتيجة أشارت إلى التعادل 1-1 في الدقيقة 80، عندما ارتقى جاريث بيل لاعب ريال مدريد وسجّل الهدف الثاني، قبل أن يلغيه الحكم بداعي مخالفة في حق جوردي ألبا.

ريال مدريد احتاج إلى 5 دقائق إضافية ليسجل هدف الفوز بواسطة كريستيانو رونالدو على أي حال.

طرد راموس

في نفس المباراة السابقة، أشهر هيرنانديز هيرنانديز البطاقة الصفراء الثانية في وجه سيرخيو راموس بالدقيقة 83، وأقصاه من أرض الملعب؛ لكنه لم يكن الطرد الأخير في وجه راموس بواسطة هذا الحكم.

في الكلاسيكو التالي الذي أداره هيرنانديز، في إياب دوري 2016\2017 يوم أن خسر ريال مدريد 2-3 على ملعبه سانتياجو برنابيو، خرج راموس مطرودا في الدقيقة 77 ببطاقة حمراء مباشرة.

راموس أقصي من الملعب بعد تدخل في حق ليونيل ميسي، لم يتردد معه هيرنانديز في إبعاد قائد ريال مدريد عن أرض الملعب.

مخالفة فاران

الظهور الثالث لـ هيرنانديز في الكلاسيكو كان في إياب الدوري للموسم الماضي يوم أن تعادل الفريقان 2-2 على ملعب كامب نو.

المباراة شهدت لقطة جدلية في هدف برشلونة الثاني بالدقيقة 52، عندما ارتكب لويس سواريز مخالفة في حق رافاييل فاران، هَم هيرنانديز بإطلاق صافرته مع تنبيهات من الحكم الرابع، قبل أن يتراجع ويسمح باستمرار اللعب.

اللعبة نتج عنها هدف ليونيل ميسي، قبل أن يعود بيل ويسجل هدف التعادل لـ ريال مدريد.

قرار الفيديو الأول في تاريخ الكلاسيكو

دخل هيرنانديز هيرنانديز التاريخ في كلاسيكو الدور الأول لدوري هذا الموسم، عندما احتسب أول قرار تحكيمي بالفيديو.

هيرنانديز الذي كان حكم الفيديو في تلك المباراة، نبّه خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز حكم الساحة لركلة الجزاء التي ارتكبها فاران على سواريز، وسجّل منها برشلونة الهدف الثاني في انتصاره الكبير 5-1 الذي أطاح برأس جولين لوبيتيجي.