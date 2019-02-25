يتقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري أمام الهلال السعودي في إياب ربع نهائي كأس زايد للأبطال.

الهلال انتصر بثلاثية مقابل لا شيء في لقاء الذهاب على حساب الاتحاد السكندري.

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مغامرة الاتحاد السكندري تنتهي في البطولة العربية

انتهت

** ق56 أخطر فرص اللقاء عن طريق الاتحاد السكندري من توني سيلفا ولكن حارس الهلال يتألق

** أنطلاق الشوط الثاني

** الاتحاد (0) - (0) الهلال

** نهاية الشوط الأول

** خطورة من أصحاب الأرض

** ق24 رأسية قمر كادت تهز شباك الهلال

** ق7 قائم الهاني سليمان ينقذ الاتحاد من هدف هلالي أول

** الاتحاد (0) - (0) الهلال

** انطلاق المباراة

** المباراة تنطلق في الخامسة مساءً على ملعب برج العرب