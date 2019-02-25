استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 16:40

كتب : محرر في الجول

قصي الفواز

تقدم قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم باستقالته من منصبه خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة اليوم الاثنين.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه "تويتر" عن استقالة رئيس مجلس الإدارة.

كما قدما عضوا مجلس الإدارة تركي الحقيل ويزيد التويجري استقالتهما من منصبيهما.

أخبار متعلقة

مؤتمر مدرب الهلال: الاتحاد ليس فريقا سهلا.. التأهل لم يُحسم بالفيديو - النصر يواصل مطاردة الهلال بفوز عسير على الفيحاء بالفيديو - الهلال ينير الجوهرة بالانتصار في الكلاسيكو.. ويُبقي الاتحاد في مراكز الهبوط جيوفينكو: لم أنتقل للهلال بسبب المال.. أريد تحقيق شيئا لم يحدث من قبل

ويتولى نائب رئيس الاتحاد لؤي السبيعي مهاجم الرئيس حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للفترة المقبلة، وذلك استنادا لأحكام المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

كان قصي الفواز فاز بانتخابات الاتحاد السعودي سبتمبر الماضي.

وجاءت الانتخابات بعد رحيل رئيس الاتحاد السابق عادل عزت عن منصبه، وتولي نجم الكرة السعودية نواف التمياط للمنصب بشكل مؤقت.

السعودية

نرشح لكم

أخر الأخبار

ماركا: زيدان مصر على ماني 35 دقيقة | أوروبا
مورينيو: لا يملك أحد الآن ثمن مبابي ساعة | أوروبا
لوف: حالفنا الحظ أمام هولندا عكس المباريات السابقة ساعة | أوروبا
مورينيو: زيدان الأنسب لريال مدريد ساعة | أوروبا
عبد الغني: لم يتدخل أحد في استبعاد السعيد من المنتخب 2 ساعة | مصر
مجدي عبد الغني: الأهلي أقرب للدوري 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 3 فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب 4 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي

قد ينال إعجابك