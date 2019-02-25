استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

تقدم قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم باستقالته من منصبه خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة اليوم الاثنين.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه "تويتر" عن استقالة رئيس مجلس الإدارة.

كما قدما عضوا مجلس الإدارة تركي الحقيل ويزيد التويجري استقالتهما من منصبيهما.

ويتولى نائب رئيس الاتحاد لؤي السبيعي مهاجم الرئيس حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للفترة المقبلة، وذلك استنادا لأحكام المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

كان قصي الفواز فاز بانتخابات الاتحاد السعودي سبتمبر الماضي.

وجاءت الانتخابات بعد رحيل رئيس الاتحاد السابق عادل عزت عن منصبه، وتولي نجم الكرة السعودية نواف التمياط للمنصب بشكل مؤقت.