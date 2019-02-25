بنزيمة: أصبحت قائد هجوم ريال مدريد بعدما كنت أبحث عن رونالدو

يشعر كريم بنزيمة بمزيد من الحرية في هجوم ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو، وربما هذا السبب في تألق النجم الفرنسي هذا الموسم.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وسجل بنزيمة 20 هدفا مع ريال مدريد في كل البطولات هذا الموسم، وبعد رحيل رونالدو إلى يوفنتوس في الصيف الماضي.

وظهر بنزيمة على غلاف مجلة "فرانس فوتبول" بعنوان "أحب حياتي".

وقال المهاجم الفرنسي في حواره: "الآن أنا قائد هجوم الفريق، قبل ذلك كنت دائما أبحث عن رونالدو من أجل مساعدته على تسجيل الأهداف".

واستدرك "كان دوري دعم رونالدو، الآن لدي الفرصة لأظهر رغبتي في تسجيل الأهداف".

ثم أتم "أشعر كأنني قادر على الطيران الآن".