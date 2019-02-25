ماتا يكشف: إصابتي تفاقمت بسبب صلاح

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 14:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

كشف خوان ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد عن سبب إصابته في لقاء فريقه ضد ليفربول يوم الأحد.

ماتا لعب لمدة 25 دقيقة في صدام يونايتد مع ليفربول الذي انتهى بالتعادل السلبي في قمة الدوري الإنجليزي.

وقال ماتا عبر موقعه الرسمي: "بالنسبة للإصابة التي لحقت بي، فقد شعرت ببعض الألم لبضع دقائق، وكنت أتمنى ألا يزداد الأمر سوءً حين ركضت لإيقاف صلاح في هجمة مرتدة سريعة".

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وأضاف "لقد اضطررت إلى القيام بذلك لحماية الفريق، آمل ألا تكون الإصابة خطيرة".

ووعد الدولي الإسباني جماهير فريقه بقوله "سأفعل كل ما في وسعي للعودة في أقرب وقت ممكن".

محترفنا المصري محمد صلاح شارك في المباراة كأساسي قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 80.

أما أندير هيريرا وخوان ماتا وجيسي لينجارد ثلاثي لـ مانشستر يونايتد فقد غادر أرض الملعب بسبب الإصابة بعد مرور 40 دقيقة فقط من اللقاء.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 66 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

بينما رفع يونايتد رصيده إلى 52 نقطة لكن هبط للمركز الخامس بعد فوز أرسنال على ساوثامبتون.

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