شدد أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي على أهمية مواجهة طلائع الجيش من أجل التقدم نحو المربع الذهبي.

ويلتقي الإسماعيلي مساء غدا الثلاثاء أمام طلائع الجيش على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري.

وقال قناوي في تصريحات لـ FilGoal.com: "نسعى لتحقيق الثلاث نقاط في مباراة طلائع الجيش من أجل التقدم أكثر".

وأضاف "هدفنا الاقتراب من فرق المربع الذهبي بجدول مسابقة الدوري خلال الفترة المقبلة".

وبالحديث عن استعدادات اللاعبين أوضح قناوي "هناك لاعبون سوف نعتمد عليهم ولم يشاركوا بالمواجهة الإفريقية مثل باهر المحمدي وطارق طه".

وتابع "نحاول أن نفصل اللاعبين عن البطولة الإفريقية من أجل استمرار الصحوة في الدوري المصري".

وأتم حديثه "طلائع الجيش خصم صعب ومنافس قوي إذ يمتلك مجموعة من أفضل الأجيال التي مرت عليه في مختلف الخطوط".

ويقع الإسماعيلي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة (19 مباراة) وبفارق ثماني نقاط عن مصر للمقاصة (24 مباراة) صاحب المركز الرابع.