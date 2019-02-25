جوارديولا: سنفتقد ثنائي سيتي في الأسابيع المقبلة

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 13:08

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - شالكه

رغم فوز مانشستر سيتي بكأس رابطة المحترفين على حساب تشيلسي غير أن الحدث السلبي الوحيد لسيتي في المباراة هو خروج الثنائي فيرناندينيو وأيمريك لابورت بداعي الإصابة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "الأمر السيئ الوحيد هو أننا سنفتقد اللاعبين في الأسابيع المقبلة".

وأضاف "هذا شيء طبيعي في ظل لعب الكثير من المباريات، انظر إلى مانشستر يونايتد والذي خسر ثلاثة لاعبين في الشوط الأول أمام بسبب الإصابة، هذا لا يحدث معنا فقط".

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وواصل المدرب الإسباني "في بلاد أخرى يلعبون عدد أقل من المباريات، لكن الآن سيتعين علينا مواجهة شالكة في ظل غياب عدد من اللاعبين المهمين".

سيتي سيواجه وست هام ثم بورنموث ثم واتفورد في الأسابيع المقبلة، وذلك قبل مواجهة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد شالكة.

سيتي مازال ينافس على لقب الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تواجده في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي حتى الآن.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا

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