مدافع ليفربول: الفرق تغير أسلوب لعبها لمحاولة إيقاف خطورتنا.. يجب أن نستغل هذا

شدد أندي روبرتسون مدافع ليفربول على أن خطورة فريقه أجبرت أكبر فرق أوروبا على تغيير طريقة لعبها أمام الريدز.

تجدر الإشارة إلى أن التعادل السلبي في مباراة يونايتد هو الثاني على التوالي لليفربول بعد أن كان قد تعادل سلبيًا أيضًا ضد بايرن ميونيخ في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال روبرتسون عن اتباع بايرن ويونايتد للطرق الدفاعية أمام الريدز "أعتقد أن هذا دليل على احترام الفرق الأخرى لنا، ولكن يجب علينا نحن أن نثق في أنفسنا بشكل أكبر. هناك أندية كبيرة مثل بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد والتي قامت بتغيير أسلوب لعبها لمحاولة إيقاف خطورتنا. يجب أن نستغل هذا الأمر ونجعله دافعًا قويًا لنا لإثبات أننا نستحق هذا القدر من الاحترام.

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أعتقد أننا قدمنا أمام يونايتد مباراة أفضل من تلك التي لعبناها منتصف الأسبوع الماضي".

في ختام حديثه، تحدث روبرتسون عن التحامه مع روميلو لوكاكو في الشوط الأول والذي نتج عنه إصابته في كتفه، متمنيًا أن لا تكون إصابته مقلقة، وقال: "سنرى نتيجة الفحوصات اليوم. لقد كانت مؤلمة بعض الشئ، ولكنني بخير الآن".

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ليفربول عاد من ملعب غريمه مانشستر يونايتد بنقطة التعادل ورفع رصيده من النقاط إلى 66 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.