جوارديولا: شخصية سيتي القوية هي سر الفوز بكأس الرابطة

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 11:46

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن شخصية فريقه القوية كانت السبب في تتويج بكأس رابطة المحترفين على حساب تشيلسي.

توج سيتي بأول بطولة هذا الموسم بفضل ركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أنا سعيد أن المباراة ذهبت إلى ركلات الترجيح، تشيلسي لعبوا بشكل مذهل".

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وأضاف "الشئ المهم في ركلات الترجيح هو التمتع بشخصية قوية، وفريقنا نجح في هذا الأمر، في ركلات الترجيح من الممكن أن يحدث أي شيء، نحن سعداء للفوز بالكأس للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخنا".

وواصل المدرب الكتالوني "بعد الفوز بنتيجة 6-0 على تشيلسي في ملعب الاتحاد، كنا نعرف أن مباراة نهائي كأس الرابطة ستكون صعبة للغاية".

سيتي مازال ينافس على لقب الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تواجده في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي حتى الآن.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا تشيلسي

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