مدافع ليفربول: حققنا ما نريد في مباراة يونايتد

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 11:35

كتب : FilGoal

لينجارد - مانشستر يونايتد - ليفربول

أبدى أندي روبرتسون مدافع ليفربول رضاه بنتيجة التعادل مع مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي، مشددا على أن فريقه ذهب لملعب أولد ترافورد بنية الفوز.

ليفربول عاد من ملعب غريمه مانشستر يونايتد بنقطة التعادل ورفع رصيده من النقاط إلى 66 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

قال روبرتسون لموقع ناديه: "أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد وكنا نلعب للأمام، ولكننا لم نستطع خلق فرصًا جيدة للتهديف. لقد كانت لنا فرصة أو فرصتين وكان يمكننا خلق المزيد في الشوط الأول، ثم أتى الشوط الثاني الذي كان سيئًا من الفريقين، وشحيحًا على مستوى الفرص".

أخبار متعلقة

كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح أوين: إذا كنت بدلا من كلوب لأخبرت لاعبي ليفربول بضرب راشفورد سولشاير: ما حدث لـ صلاح يُثبت ما قدمه لوك شاو.. لا أتذكر أي فرص لـ ليفربول في مباراة الإصابات.. يونايتد يعطل مسيرة ليفربول نحو اللقب بمشاركة صلاح

وأضاف "على الرغم من ذلك، استمر سعينا لإحراز هدف الأسبقية حتى النهاية، وفي آخر 10 دقائق كنا الطرف الذي يسعى للفوز بالمباراة".

واستمر "في النهاية، العودة من أولد ترافورد بنقطة التعادل تظل دائمًا نتيجة جيدة. بالطبع كنا نريد الفوز، ولكن التعادل أيضًا وضعنا على قمة الترتيب من جديد، لذلك نحن راضون عن النتيجة. لقد جئنا إلى هنا بهدف الفوز وفي الوقت نفسه لم نكن نريد أن نهزم بكل تأكيد. كانت رغبتنا هي الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، وهذا ما حققناه".

div style="position:relative; padding-bottom:56.25%; overflow:hidden;">

بعيدا عن صراع الصدارة، رفع يونايتد رصيده إلى 52 نقطة لكن هبط للمركز الخامس بعد فوز أرسنال على ساوثامبتون.

ليفربول مانشستر يونايتد أندي روبرتسون

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: موقفنا لم يتغير من مواجهة بيراميدز.. نستعد لمباريات الدوري وإفريقيا دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لا تأجيلات في الكأس.. ومن لن يلعب سنطبق عليه اللائحة 14 دقيقة | مصر
تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية 21 دقيقة | المحترفون
اسكواش - تأهل سباعي الرجال ورباعي السيدات لثمن نهائي بطولة العالم 33 دقيقة | رياضات أخرى
المقاصة لـ في الجول: نتعامل مع الواقع.. جاهزون لمواجهة الزمالك الأربعاء 41 دقيقة | الدوري المصري
كلوب يجيب - هل نجوت بنقطة من أولد ترافورد أم خسرت نقطتين؟ 44 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وماني بعد تعادل ليفربول مع بايرن

قد ينال إعجابك