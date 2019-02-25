مدافع ليفربول: حققنا ما نريد في مباراة يونايتد

أبدى أندي روبرتسون مدافع ليفربول رضاه بنتيجة التعادل مع مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي، مشددا على أن فريقه ذهب لملعب أولد ترافورد بنية الفوز.

ليفربول عاد من ملعب غريمه مانشستر يونايتد بنقطة التعادل ورفع رصيده من النقاط إلى 66 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

قال روبرتسون لموقع ناديه: "أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد وكنا نلعب للأمام، ولكننا لم نستطع خلق فرصًا جيدة للتهديف. لقد كانت لنا فرصة أو فرصتين وكان يمكننا خلق المزيد في الشوط الأول، ثم أتى الشوط الثاني الذي كان سيئًا من الفريقين، وشحيحًا على مستوى الفرص".

وأضاف "على الرغم من ذلك، استمر سعينا لإحراز هدف الأسبقية حتى النهاية، وفي آخر 10 دقائق كنا الطرف الذي يسعى للفوز بالمباراة".

واستمر "في النهاية، العودة من أولد ترافورد بنقطة التعادل تظل دائمًا نتيجة جيدة. بالطبع كنا نريد الفوز، ولكن التعادل أيضًا وضعنا على قمة الترتيب من جديد، لذلك نحن راضون عن النتيجة. لقد جئنا إلى هنا بهدف الفوز وفي الوقت نفسه لم نكن نريد أن نهزم بكل تأكيد. كانت رغبتنا هي الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، وهذا ما حققناه".

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بعيدا عن صراع الصدارة، رفع يونايتد رصيده إلى 52 نقطة لكن هبط للمركز الخامس بعد فوز أرسنال على ساوثامبتون.