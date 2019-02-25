يغيب عصام الحضري عن قائمة النجوم لمواجهة وادي دجلة ضمن مباريات الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري.

عصام الحضري النادي : النجوم النجوم

ويأتي غياب الحضري عن قائمة النجوم بسبب الإصابة وشكوك حول لحاقه بمواجهة حرس الحدود.

وقال الحضري في تصريحات لـ FilGoal.com "أعاني من شد في العضلة الأمامية وذلك سبب غيابي عن مواجهة دجلة".

وأضاف الحضري "احتاج إلى راحة 5 أيام وستضح الأمور قبل مواجهة حرس الحدود".

ويلعب النجوم أمام حرس الحدود ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري المصري يوم 2 مارس المقبل.

ويقع النجوم في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن وادي دجلة متذيل الترتيب.