كارباخال ينغص أمسية "الأوسكارز" على جماهير أتليتكو مدريد

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 01:42

كتب : FilGoal

داني كارباخال

ناوَش داني كارباخال لاعب ريال مدريد، غريمه أتليتكو مدريد عبر "تويتر".

كارباخال شارك في انتصار فريقه على ليفانتي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 25 من الدوري الإسباني، قبل أن يتفرّغ للتنغيص على أتليتكو.

أتليتكو نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر نصها:

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"حانت ليلة حفل الأوسكار، أي الأفلام تفضلون؟"

ليرد كارباخال بتغريدة:

"أقترح مشاهدة فيلم من قلب العاشرة، وفيلم الحادية عشر. أمتلكهم شرائطهم".

كارباخال يقصد الفيلم الذين أنتجهما ريال مدريد لكواليس المباراتين النهائيتين لدوري أبطال أوروبا 2014 و2016، والعامل المشترك بينهما هو تفوق ريال مدريد على أتليتكو.

داني كارباخال ريال مدريد أتليتكو مدريد

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