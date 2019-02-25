بالفيديو - ليلة سعيدة في الإمارة.. موناكو يتجاوز ليون بثنائية

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 00:44

كتب : FilGoal

موناكو - ليون - الدوري الفرنسي

فاز موناكو على ضيفه أوليمبيك ليون بهدفين دون رد، على استاد لويس الثاني، في الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

هدفا موناكو سُجلا بواسطة البرتغاليين جيلسون مارتينس وروني لوبيس.

ليرفع موناكو رصيده إلى 25 نقطة في المركز 16، فيما تجمد رصيد ليون عند 46 نقطة في المركز الثالث.

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ليون الذي خاض المباراة بعد أيام من تعادله 0-0 أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، سقط أمام فريق الإمارة.

موناكو افتتح التسجيل في الدقيقة 18، بتسديدة قوية من مارتينس المنتقل للفريق من أتليتكو مدريد في يناير الماضي.

الجناح البرتغالي ساهم في هدف على الأقل في مبارياته الأربع التي خاضها مع موناكو منذ حضوره في فترة الانتقالات الشتوية.

ثورة موناكو الهجومية استمرت، ليضيع البرتغالي الآخر روني الهدف الثاني في الدقيقة 27.

في الدقيقة 70 سنحت فرصة التحوّل عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لـ ليون، إلا أن ممفيس ديباي أهدر الركلة أمام تصدي الكرواتي دانييل سوباسيتش الذي تصدى لركلة الجزاء الثامنة في مسيرته في الدوري الفرنسي.

موناكو ليون الدوري الفرنسي

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