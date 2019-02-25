مواعيد مباريات الإثنين 25 فبراير 2019 والقنوات الناقلة.. الاتحاد أمام الهلال.. ولقاء في الدوري

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 25 فبراير 2019، والقنوات الناقلة.

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الداخلية يواجه بتروجت الساعة الساعة الثالثة والنصف مساء في بطولة الدوري المصري. اللقاء مذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

ويلعب الاتحاد السكندري في كأس زايد للأندية الأبطال أمام الهلال السعودي. اللقاء الساعة السادسة مساء، فيما يلعب أهلي جدة مع الوصل الإماراتي الساعة الثامنة إلا ربع مساء. والمباراتين مذاعتين عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

ويلعب أحمد حسن كوكا مع أوليمبياكوس ضد أوميلوس فيلاثلون هراكليوس الساعة الخامسة والربع مساء في الدوري اليوناني. لقاء مذاع عبر قناة أون سبورت.

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