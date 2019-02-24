بالفيديو - ميليك يقود نابولي لاكتساح بارما

اكتسح نابولي مضيفه بارما بأربعة أهداف مقابل لا شيء، على ملعب إينيو تارديني، بالجولة 25 من الدوري الإيطالي.

البولندي أركاديوش ميليك نصّب نفسه بطلا للمباراة بتسجيله هدفين، فيما سجّل مواطنه بيوتر زيلينسكي هدفا، وأضاف الجزائري آدم أوناس الهدف الرابع.

نابولي رفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد 29 نقطة في المركز 12.

بيوتر زيلينسكي افتتح التسجيل لـ نابولي في الدقيقة 19 بتسديدة أرضية من مسافة قريبة.

قبل أن يعود مواطنه ميليك ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 36 من ركلة حرة مباشرة هي الثالثة له هذا الموسم.

ميليك عاد وأضاف بنفسه الهدف الثالث في الدقيقة 73، قبل أن يختتم زميله آدم أوناس الأهداف في الدقيقة 82.