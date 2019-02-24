التشكيل - ريال مدريد بتشكيلة كاملة أمام ليفانتي قبل يومين على الكلاسيكو

الأحد، 24 فبراير 2019 - 20:51

كتب : FilGoal

ريال مدريد - جيرونا

قرر سانتياجو سولاري المدير الفني لـ ريال مدريد، الدفع بتشكيلته الأساسية في مواجهة ليفانتي، بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يواجه برشلونة مرتين في ظرف أيام، وهذا لم يمنع المدرب الأرجنتيني من الدفع بتشكيلته المفضلة.

التشكيلة شهدت غياب مارسيلو كالعادة، إذ يظل على مقاعد البدلاء إلى جوار جاريث بيل وماركو أسينيو.

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فيما دفع سولاري بثلاثي الوسط الحديدي: كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس.

ويغيب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد للإيقاف بداعي تراكم البطاقات.

في المقابل يغيب بورخا مايورال عن تشكيلة ليفانتي، إذ يمنع عقد إعارته مشاركته أمام فريقه الأصلي ريال مدريد.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال - رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز - سيرخيو ريجيلون

الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس

الهجوم: لوكاس فاسكيز - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: كيلور نافاس - خيسوس فاييخو - مارسيلو - داني سيبايوس - فيدي فالفيردي - ماركو أسينسيو - جاريث بيل

تشكيل ليفانتي:

حراسة المرمى: أيتور فيرنانديز

الدفاع: روبر بيير - روبن فيزو - إيريك كاباكو

الوسط: موسيس سيمون - خوسيه لويس موراليس - خوسيه كامبانيا - روبن روتشينا - إينيس باردي - أنطونيو لونا

الهجوم: روجير مارتي

دكة البدلاء: أوير أولازابال - تشيما رودريجيز - بيدرو لوبيز - نيكولا فوكتشيفيتش - شيخ دوكوري - خاسون - رافاييل دوامينا

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