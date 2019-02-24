لتجنُب الكارثة.. رسميا – اتحاد جدة يقيل بيليتش ويعيّن مدربه الأسبق

الأحد، 24 فبراير 2019 - 20:11

كتب : FilGoal

سلافين بيليتش - الاتحاد

أقال نادي الاتحاد السعودي مدربه الكرواتي سلافين بيليتش، عقب الهزيمة 0-2 أمام الهلال.

وذكرت إدارة الهلال في بيانها الرسمي أن قرار الإقالة جاء بعد "تراجع نتائج الفريق في المرحلة الماضية، والتي لم تكن في مستوى التطلعات".

وأضاف البيان أن "مجلس الإدارة عمل على تهيئة كافة السبل الممكنة أمام الجهاز الفني لتصحيح مسار الفريق"، الأمر الذي دفعهم لإنهاء التعاقد مع بيليتش.

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البديل سيكون خوسيه لويس سييرا الذي سيصل إمارة دبي غدا الإثنين، تمهيدا لتوقيع عقد يمتد حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

بيليتش تولى تدريب الاتحاد يوم 27 سبتمبر الماضي، ولكنه لم ينجح في تحسين وضع الفريق الكارثي على جدول ترتيب الدوري السعودي.

الاتحاد يحتل المركز 15 –قبل الأخير- برصيد 15 نقطة، ولم يفز سوى في 3 مباريات هذا الموسم.

الفريق سقط في مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال يوم الخميس الماضي، والتي كانت المباراة الأخيرة لـ بيليتش على كرسي القيادة الفني.

أما البديل سييرا صاحب الـ53 مباراة دولية مع منتخب تشيلي، فسبق له تدريب الاتحاد ما بين عامي 2016 و2018، وقاده للفوز بلقي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.

سييرا سيكون المدرب الثالث للاتحاد هذا الموسم، إذ بدأ العميد الموسم بالأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الحالي لـ بيراميدز.

الاتحاد بيليتش الدوري السعودي

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