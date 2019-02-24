كلوب يتحدث عن إصابة فيرمينو "سيتعافي أسرع مما نتوقع"

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن الإصابة التي ضربت مهاجمه روبرتو فيرمينو في لقاء مانشستر يونايتد يوم الأحد.

فيرمينو لعب لمدة نصف ساعة في تعادل ليفربول السلبي مع يونايتد قبل أن يستبدل بسبب الإصابة.

وقال كلوب عقب اللقاء "لسوء الحظ، ليس لدي أي فكرة عن مدة غيابه. إنها إصابة في الكاحل، وهذا أمر مؤكد".

وأضاف المدرب الألماني "لقد قال بوبي في البداية إنه يمكنه الاستمرار في الملعب ولكن بعد ذلك لم ينجح".

قدم الدولي البرازيلي انزلقت تحته حين حاول تمرير الكرة لزميله المصري محمد صلاح، وتلقى فيرمينو العلاج ودخل لأرض الملعب من جديد، لكنه لم يستطع استكمال اللقاء.

وأتم كلوب "إنه فيرمينو، لذا سيكون التعافي أسرع من الآخرين ولكن علينا أولاً أن نعرف مدى قوة الإصابة لكننا لا نعرف في الوقت الحالي".

وغادر روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول ملعب أولد ترافورد مستندا على عكازين بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة مانشستر يونايتد الأحد.

وذكرت جريدة ليفربول إيكو أن فيرمينو غادر الملعب مع بعثة فريقه بمساعدة عكازين.

التغيير كان الثالث بين 4 تغييرات للفريقين في الشوط الأول فقط، وكلها بسبب الإصابات.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 66 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

بينما رفع يونايتد رصيده إلى 52 نقطة لكن هبط للمركز الخامس بعد فوز أرسنال على ساوثامبتون.