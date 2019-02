فيرمينو يغادر أولد ترافورد على عكازات

HT Manchester Utd 0-0 Liverpool

⬅Ander Herrera

➡Andreas Pereira

⬅Juan Mata

➡Jesse Lingard

⬅Roberto Firmino

➡Daniel Sturridge

⬅Jesse Lingard

➡Alexis Sanchez

The physios have been busier than the goalkeepers.

👉 https://t.co/2XJrpByCTT #MUNLIV #MUFC #LFC pic.twitter.com/EoTA4VwVYi