فيرمينو يغادر أولد ترافورد على عكازات

الأحد، 24 فبراير 2019 - 18:46

كتب : FilGoal

فيرمينيو - ليفربول - مانشستر يونايتد

غادر روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول ملعب أولد ترافورد مستندا على عكازين بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة مانشستر يونايتد الأحد.

فيرمينو لعب لمدة نصف ساعة في تعادل ليفربول السلبي مع يونايتد قبل أن يستبدل بسبب الإصابة.

وذكرت جريدة ليفربول إيكو أن فيرمينو غادر الملعب مع بعثة فريقه بمساعدة عكازين.

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قدم الدولي البرازيلي انزلقت تحته حين حاول تمرير الكرة لزميله المصري محمد صلاح.

وتلقى فيرمينو العلاج ودخل لأرض الملعب من جديد، لكنه لم يستطع استكمال اللقاء.

التغيير كان الثالث بين 4 تغييرات للفريقين في الشوط الأول فقط، وكلها بسبب الإصابات.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 66 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

بينما رفع يونايتد رصيده إلى 52 نقطة لكن هبط للمركز الخامس بعد فوز أرسنال على ساوثامبتون.

روبرتو فيرمينو ليفربول مانشستر يونايتد

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