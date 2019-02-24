فيرمينو يغادر أولد ترافورد على عكازات

غادر روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول ملعب أولد ترافورد مستندا على عكازين بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة مانشستر يونايتد الأحد.

فيرمينو لعب لمدة نصف ساعة في تعادل ليفربول السلبي مع يونايتد قبل أن يستبدل بسبب الإصابة.

وذكرت جريدة ليفربول إيكو أن فيرمينو غادر الملعب مع بعثة فريقه بمساعدة عكازين.

قدم الدولي البرازيلي انزلقت تحته حين حاول تمرير الكرة لزميله المصري محمد صلاح.

وتلقى فيرمينو العلاج ودخل لأرض الملعب من جديد، لكنه لم يستطع استكمال اللقاء.

التغيير كان الثالث بين 4 تغييرات للفريقين في الشوط الأول فقط، وكلها بسبب الإصابات.

HT Manchester Utd 0-0 Liverpool ⬅Ander Herrera ➡Andreas Pereira ⬅Juan Mata ➡Jesse Lingard ⬅Roberto Firmino ➡Daniel Sturridge ⬅Jesse Lingard ➡Alexis Sanchez The physios have been busier than the goalkeepers. 👉 https://t.co/2XJrpByCTT #MUNLIV #MUFC #LFC pic.twitter.com/EoTA4VwVYi — BBC Sport (@BBCSport) February 24, 2019

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 66 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

بينما رفع يونايتد رصيده إلى 52 نقطة لكن هبط للمركز الخامس بعد فوز أرسنال على ساوثامبتون.