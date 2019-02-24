يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز والمقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 65 عمر خربين يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز

ق. 62 رأسية رائعة من أحمد علي بعد عرضية الشامي، يتصدى لها أحمد الشناوي ببراعة.

ق. 60 تغيير أول بدخول سيفوينتي بدلا من كريستيان بينافينتي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة