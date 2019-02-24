محدّث انتهت نهائي كأس الرابطة - تشيلسي 0 (3) سيتي 0 (4) رفاق أجويرو أبطال الكأس

الأحد، 24 فبراير 2019 - 18:25

كتب : FilGoal

بيدرو

تابع مباشرة المباراة النهائية المرتقبة لكأس الرابطة الإنجليزية يوم الأحد بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

طالع أحداث اللقاء دقيقة بدقيقة بالضغط هنا

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سيتي يفوز بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح

نهاية الشوط الإضافي الثاني بنفس النتيجة.. ركلات الترجيح تحسم اللقب

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الشوط الثاني بدون أهداف لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بدون أهداف

بداية المباراة

كأس الرابطة الإنجليزية مانشستر سيتي تشيلسي

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