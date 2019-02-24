بالفيديو – ثنائية الـ 10 دقائق تقفز بـ أرسنال للمركز الرابع بعد هدية ليفربول

الأحد، 24 فبراير 2019 - 18:13

كتب : FilGoal

لاكازيت - أرسنال - ساوثامبتون

نجح أرسنال في الانتصار على ساوثامبتون بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

ثنائية أرسنال جاءت في 11 دقيقة فقط في الشوط الأول لتستغل كتيبة أوناي إيمري تعادل مانشستر يونايتد أمام ليفربول، وتقفز للمركز الرابع.

ألكسندر لاكازيت افتتح التسجيل أولا لصالح أرسنال في الدقيقة السابعة.

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قبل أن يستغل هنريك مخيتاريان توهان دفاع ساوثامبتون ليسدد بقوة في الدقيقة 17 ويعلن الهدف الثاني لـ أرسنال.

وسيطر أرسنال على مجريات المباراة بالكامل وأهدر أكثر من فرصة محققة على مدار شوطي المباراة.

ووصل أرسنال للنقطة 53 ليقفز للمركز الرابع مستغلا تعادل يونايتد (52 نقطة) وليفربول.

بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 24 في المركز الـ 18.

وغاب محترفنا المصري محمد النني عن قائمة فريقه بالكامل في المباراة.

في إنجلترا أرسنال ساوثامبتون

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