تشكيل بيراميدز – أفشة والسعيد أساسيان ضد المقاولون وعودة دونجا

الأحد، 24 فبراير 2019 - 18:12

كتب : محرر في الجول

أفشة مع بيراميدز أمام الجونة

يبدأ الثنائي عبد الله السعيد ومحمد مجدي "أفشة" أساسيين مع بيراميدز ضد المقاولون العرب في الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ السعيد وأفشة المباراة في التشكيل الأساسي مع نبيل دونجا في خط الوسط.

وغياب دونجا عن الخسارة من الجونة 2-1 في المباراة السابقة، وشارك أفشة كبديل.

أخبار متعلقة

تركي آل الشيخ: لا أتوقع هروب فريق بحجم الأهلي من مواجهتنا.. سننتظرهم في الملعب بيان رسمي – بيراميدز يعلن عودة تركي آل الشيخ كمالك للنادي البرتغالي جواو دوس سانتوس حكما لمواجهة بيراميدز والمقاولون العرب حوار في الجول – مدرب الجيش: الزمالك "الأفضل في الدوري" ينافسه الأهلي وليس بيراميدز

فيما يعوض أحمد أيمن منصور غياب الموقوف علي جبر والذي تعرض للطرد ضد الجونة.

ويجلس جون سيفوينتي مهاجم الفريق على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كاملا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - أحمد أيمن منصور – عمرو ميداني – رجب بكار

خط الوسط: نبيل دونجا – محمد مجدي "أفشة" – عبد الله السعيد

خط الهجوم: كينو – عمر خربين – كريستيان بينافينتي

بيراميدز في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

المقاصة: تأجيل مباراتنا ضد الزمالك طلب عادل.. موقفنا مختلف عن أزمة الأهلي وبيراميدز 6 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الإثنين 25 فبراير 2019 والقنوات الناقلة.. الاتحاد أمام الهلال.. ولقاء في الدوري 9 دقيقة | المحترفون
بيان – كيبا: المدرب اعتقد أنني لست قادرا على مواصلة اللعب 12 دقيقة | أوروبا
بعد تعادل اليوم.. خريطة نتائج الزمالك مع فرق جنوب القارة في الألفية الثالثة 23 دقيقة | إفريقيا
مدرب بترو أتلتيكو: شعرت بالمرارة من هدف تعادل الزمالك 28 دقيقة | إفريقيا
مدرب قسنطينة: برج العرب ملعب سيء جدا "حرم الإسماعيلي من قدرات لاعبيه" 31 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وماني بعد تعادل ليفربول مع بايرن

قد ينال إعجابك