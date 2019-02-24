تشكيل بيراميدز – أفشة والسعيد أساسيان ضد المقاولون وعودة دونجا

يبدأ الثنائي عبد الله السعيد ومحمد مجدي "أفشة" أساسيين مع بيراميدز ضد المقاولون العرب في الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ السعيد وأفشة المباراة في التشكيل الأساسي مع نبيل دونجا في خط الوسط.

وغياب دونجا عن الخسارة من الجونة 2-1 في المباراة السابقة، وشارك أفشة كبديل.

فيما يعوض أحمد أيمن منصور غياب الموقوف علي جبر والذي تعرض للطرد ضد الجونة.

ويجلس جون سيفوينتي مهاجم الفريق على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كاملا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - أحمد أيمن منصور – عمرو ميداني – رجب بكار

خط الوسط: نبيل دونجا – محمد مجدي "أفشة" – عبد الله السعيد

خط الهجوم: كينو – عمر خربين – كريستيان بينافينتي