تشكيل نهائي كأس الرابطة - تشيلسي دون مهاجم صريح.. وسيتي بخط وسط حديدي

قرر ماوريسو ساري المدير الفني لـ تشيلسي، مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، دون أي مهاجم صريح.

المدرب الإيطالي أبقى الثنائي جونزالو إيجوايين وأوليفيه جيرو على مقاعد البدلاء، وفضّل الدفع بالثلاثي بيدرو، إيدن هازارد، ويليان في خط الهجوم.

في المقابل، دفع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بالأوكراني الشاب أوليكساندر زينتشنكو في مركز الظهير الأيسر، مع إبقاء الألماني لوروا ساني على مقاعد البدلاء.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر - نيكولاس أوتاميندي - إيمريك لابورت - أوليكساندر زينتشنكو

الوسط: فيرناندينيو - كيفن دو بروين - دافيد سيلفا - بيرناردو سيلفا - رحيم سترلينج

الهجوم: سيرخيو أجويرو

دكة البدلاء: أريانت موريتش - دانيلو - فينسنت كومباني - إلكاي جوندوجان - لوروا ساني - رياض محرز - فيل فودين

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: سيزار أزبليكويتا - دافيد لويز - أنطونيو روديجير - إيمرسون

الوسط: جورجينيو - نجولو كانتي - روز باركلي

الهجوم: ويليان - إيدن هازارد - بيدرو رودريجيز

دكة البدلاء: ويلي كاباييرو - أندرياس كريستينسن - ماتيو كوفاسيتش - روبن لوفتوس تشيك - كيلوم هودسون أودوي - أوليفيه جيرو - جونزالو إيجوايين