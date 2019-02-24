تقرير: إيران تتفاوض مع مونتيلا لقيادتها في مونديال 2022

الأحد، 24 فبراير 2019 - 17:27

كتب : FilGoal

فيتشينزو مونتيلا

ذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم يفاوض فيتشنزو مونتيلا لتولي تدريب المنتخب.

إيران انفصلت عن مدربها البرتغالي كارلوس كيروش بعد الخروج من نصف نهائي كأس آسيا 2019، بعد ولاية دامت 8 سنوات.

توتوسبورت أفادت أن مونتيلا طلب مهلة عدة أيام لتقييم العرض الإيراني، والذي سيجعله مدربا لمنتخب أمراء فارس لثلاثة سنوات مقبلة، براتب سنوي 1,5 مليون يورو.

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مونتيلا (44 عاما) لا يدرّب أي طرف منذ رحيله عن إشبيلية نهاية الموسم الماضي، عقب خسارته 0-5 في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة.

ولو وافق مونتيلا على تولي المهمة، فسيكون المدرب الإيطالي الأول في تاريخ إيران، والأجنبي رقم 14.

منتخب إيران كارلوس كيروش مونتيلا

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