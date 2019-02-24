جدو يسجل في شباك الأهلي ويرفض الاحتفال

سجل محمد ناجي جدو مهاجم الجونة هدف التقدم في شباك الأهلي فريقه الأسبق بعد مرور 8 دقائق من الشوط الثاني.

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي والجونة قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ونجح محمد ناجي جدو في ترجمة هجمة فريق الجونة لاتجاه الشباك بعدما تخطت شريف إكرامي وحاول الثنائي سعد سمير ومحمد هاني إنقاذ الكرة لكن تخطهما الكرة إلى داخل الشباك، ورفض لاعب الأهلي السابق الاحتفال.

وبذلك يسجل جدو هدفه الثاني مع الجونة هذا الموسم في 18 مباراة خاضهم، وكان هدفه الأول أمام المقاولون العرب.

وكان جدو قد خاض 6 مباريات سابقة أمام الأهلي منذ رحيله عن الفريق ولم ينجح في تسجيل أي أهداف.

وسجل جدو هدف وحيد قبل مباراة اليوم في شباك الأهلي وكان مع الاتحاد السكندري في موسم 2009 - 2010.