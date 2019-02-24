سولشاير عن إصابة ماتيتش: مصيبة كبيرة

أبدى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد حزنه على لاعبه نيمانيا ماتيتش والتي حرمته من المشاركة مع النادي يوم الأحد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النرويجي في حوار مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية:"مصيبة كبيرة. تعرض لإصابة عضلية وبالتالي سيغيب لعدة أسابيع".

وواصل سولشاير "هذه الأشياء تحدث في الموسم لذا علينا التعامل مع الأمر بدونه. ماتيتش بخبرته وأدائه في الفترة الأخيرة كان حيويا بالنسبة لنا".

واختار سولشاير الدفع بسكوت ماكتوميناي بدلا من ماتيتش في لقاء ليفربول الجاري حاليا. (تابعه من هنا)

ويبدو أن ماتيتش سيغيب عن لقاء النادي أمام باريس سان جيرمان في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في 6 مارس وقد يفتقده فريق الشياطين الحمر أيضا أمام أرسنال ومانشستر سيتي في مباراتين بالدوري في 10 و16 مارس.

وشارك لاعب صربيا في 32 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفا وحيدا.