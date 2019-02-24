مؤتمر مدرب الهلال: الاتحاد ليس فريقا سهلا.. التأهل لم يُحسم

يرى زوران ماميتش المدير الفني للهلال السعودي أن فريقه لم يحسم التأهل لنصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، رغم الفوز على الاتحاد السكندري ذهابا 3-0.

ويستضيف الاتحاد منافسه السعودي غدا الاثنين في مباراة إياب ربع النهائي.

وقال ماميتش في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: "لعبنا شوطا أول في الرياض، ولكن رغم الفوز بثلاثية الأمر لم ينته بعد".

واستدرك "مباراة غدا بمثابة شوط ثان والفوز فيها لن يتحقق إلا بالتركيز والتصميم".

وأوضح "الاتحاد ليس فريقا سهلا، ومن الممكن أن يشكل خطورة علينا".

ثم أتم "طالبت لاعبينا بالتركيز وعدم الاستهانة بالمباراة".

واتفق عبد الملك الخيبري لاعب الهلال مع مدربه خلال المؤتمر الصحفي.

وقال الخيبري: "المباراة ليست سهله والاتحاد فريق كبير، ونسعي للفوز في مباراة الغد من أجل التأهل ولكن علينا التركيز الشديد".

وأردف "نتيجة مباراة الذهاب بالرياض لم تكن نهائية فهي مباراة بمثابة شوط أول ومباراة الغد هي شوط ثان".

وأتم "نشكر مسئولي الاتحاد السكندري علي حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة".