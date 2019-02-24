تقرير: عملية جراحية تهدد إيكاردي بنهاية موسمه

الأحد، 24 فبراير 2019 - 14:10

كتب : FilGoal

ماورو إيكاردي - إنتر

أصبح ماورو إيكاردي مهاجم إنتر مهددا بالغياب حتى نهاية الموسم بسبب عملية جراحية في الركبة، وسط تطلع النيرازوري للحصول على بديل مع بداية الموسم المقبل.

ماورو إيكاردي

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وكان إيكاردي قد غاب عن أخر أربع مواجهات لإنتر بداعي الإصابة وسط تقارير تؤكد إدعاء المرض كرد فعل لسحب شارة القيادة منه.

وكشفت صحيفة كوريير ديللو سبورت أن إيكاردي قد يكون لعب مباراته الأخيرة بقميص إنتر هذا الموسم بسبب احتمالية غيابه.

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وأوضح تقرير الصحيفة الإيطالية أن اللاعب يعاني بالفعل من إصابة عبارة عن التهاب في أوتار الركبة، لكنه كان يصر على اللعب بالحصول على حقن المسكنات.

وتابع التقرير أن اللاعب بعدما شعر بالخيانة من مسؤولي إنتر قرر الاعتناء بنفسه فقط وحل مشكلة ركبته.

وشدد التقرير على أن اللاعب سيخضع للعلاج حتى 7 مارس على الأقل وفقا للطاقم الطبي وبعد ذلك سيخضع لفحص جديد.

وأشار التقرير إلى أنه في حال عدم اكتمال شفاء اللاعب بصورة كاملة سيضطر للخضوع إلى عملية جراحية ستنهي موسمه بالفعل مع إنتر.

وكشف التقرير عن نية إنتر البحث عن بديل في مركز الهجوم في ظل غياب اللاعب واحتمالية رحيله في الموسم المقبل.

وأعلن تقرير كوريير ديللو سبورت أن إنتر يهدف للتعاقد مع روميلو لوكاكو أو دوفان زاباتا في الموسم المقبل.

إيكاردي إنتر الدوري الإيطالي

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