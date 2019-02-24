تقرير: فيرجسون يريد إعلان يونايتد فورا عن استمرار سولشاير

لو كان الأمر بيده.. لوقع أولي جونار سولشاير فورا على عقد تدريبه للفريق بدلا من قيادته له بصفة مؤقتة.. النتائج المذهلة للنادي مع النرويجي أبهرت السير أليكس فيرجسون كثيرا وفقا لصحفية ميرور الإنجليزية.

وأشارت الأخيرة إلى أن فيرجسون المدرب الذي حمل يونايتد على عاتقه على مدار 27 عاما أبلغ المقربين منه بأنه يتمنى منح النادي الثقة لسولشاير "الآن" وليس بعد انتهاء الموسم.

يرغب فيرجسون في إعلان النادي عن استمرار سولشاير مدربا له في الموسم المقبل.

سولشاير بالفعل أبهر الكل بفوزه في 11 لقاء من 13 قاد فيها النادي حتى الآن.. مسيرة ممتازة لم يتوقعها أبرز المتفائلين لمهاجم يونايتد السابق.

وكتبت ميرور أن فيرجسون تحدث عدة مرات مع سولشاير وزار مرارا معسكر الفريق منذ تولي الأخير تدريب النادي في ديسمبر الماضي.

ويستعد لسولشاير لتحد جديد من العيار الثقيل عندما يستضيف ليفربول يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه يونايتد منافسة شرسة من أرسنال وتشيلسي على المركز الرابع في البطولة والذي يؤهل صاحبه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل يونايتد المركز الرابع بفارق نقطة عن فريقي العاصمة لندن صاحبي المركزين الخامس والسادس.

وكان سولشاير عضوا في فريق يونايتد المتوج بالثلاثية التاريخية موسم 1998-1999 تحت قيادة فيرجسون.