تقرير: فيرجسون يريد إعلان يونايتد فورا عن استمرار سولشاير

الأحد، 24 فبراير 2019 - 14:06

كتب : FilGoal

سولشاير

لو كان الأمر بيده.. لوقع أولي جونار سولشاير فورا على عقد تدريبه للفريق بدلا من قيادته له بصفة مؤقتة.. النتائج المذهلة للنادي مع النرويجي أبهرت السير أليكس فيرجسون كثيرا وفقا لصحفية ميرور الإنجليزية.

وأشارت الأخيرة إلى أن فيرجسون المدرب الذي حمل يونايتد على عاتقه على مدار 27 عاما أبلغ المقربين منه بأنه يتمنى منح النادي الثقة لسولشاير "الآن" وليس بعد انتهاء الموسم.

يرغب فيرجسون في إعلان النادي عن استمرار سولشاير مدربا له في الموسم المقبل.

أخبار متعلقة

الخليفي لريال مدريد: نيمار ليس للبيع جوارديولا: ليس لدي وقت لأشاهد لقاء يونايتد وليفربول آلان شيرار: صلاح سيكسر رقمي القياسي مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مهمة التأهل في غاية الصعوبة.. ننتظر نتائج الفرق الأخرى

سولشاير بالفعل أبهر الكل بفوزه في 11 لقاء من 13 قاد فيها النادي حتى الآن.. مسيرة ممتازة لم يتوقعها أبرز المتفائلين لمهاجم يونايتد السابق.

وكتبت ميرور أن فيرجسون تحدث عدة مرات مع سولشاير وزار مرارا معسكر الفريق منذ تولي الأخير تدريب النادي في ديسمبر الماضي.

ويستعد لسولشاير لتحد جديد من العيار الثقيل عندما يستضيف ليفربول يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه يونايتد منافسة شرسة من أرسنال وتشيلسي على المركز الرابع في البطولة والذي يؤهل صاحبه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل يونايتد المركز الرابع بفارق نقطة عن فريقي العاصمة لندن صاحبي المركزين الخامس والسادس.

وكان سولشاير عضوا في فريق يونايتد المتوج بالثلاثية التاريخية موسم 1998-1999 تحت قيادة فيرجسون.

سولشاير فيرجسون مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر قمة إنجلترا - مانشستر يونايتد (0) ليفربول (0) بداية المباراة 25 دقيقة | المحترفون
مباشر في الدوري - الجونة ضد الأهلي.. ضغط أحمر 33 دقيقة | الدوري المصري
صلاح: واثقون بنسبة مليون بالمائة في قدرتنا على التتويج 39 دقيقة | المحترفون
تشكيل الجونة – مكي وجدو يهاجمان الأهلي.. وعبد الملك على الدكة 53 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل يونايتد - لوكاكو وراشفورد يهاجمان ليفربول ساعة | أوروبا
تشكيل الأهلي – عودة رمضان.. وإكرامي يحرس المرمى أمام الجونة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا

قد ينال إعجابك