الخليفي لريال مدريد: نيمار ليس للبيع

وجه ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان رسالة واضحة إلى ريال مدريد بالقول إن نيمار باق مع الفريق ولا نية مطلقا للاستغناء عن خدماته.

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وقال رجل الأعمال القطري في حواره مع صحيفة ماركا:"لا ريال مدريد ولا أي ناد في العالم يحتاج للاتصال بنا من أجل نيمار أو أي لاعب آخر".

وواصل "ريال مدريد يعلم يقينا أن نيمار ليس للبيع وأن اللاعب لن يرحل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف. علاقتنا ممتازة بنيمار ووالده، بنيت للبقاء طويلا".

وزعمت تقارير كثيرة أن نجم البرازيل نادم على الانضمام إلى بطل فرنسا ويود الرحيل عن الفريق.

واستطاع باريس سان جيرمان الحصول على نيمار من برشلونة في 2017 ومقابل هذا دفع 222 مليون يورو ليجعل اللاعب هو الأغلى في تاريخ اللعبة.

ويغيب نيمار عن مباريات الفريق بسبب الإصابة لكن باريس يواصل مشواره بنجاح في الموسم الحالي وبات قريبا من التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما هزم مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وشارك اللاعب البالغ عمره 27 عاما في 23 لقاء بالموسم الحالي وسجل 20 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.