جوارديولا: ليس لدي وقت لأشاهد لقاء يونايتد وليفربول

لن يشاهد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لقاء القمة الإنجليزية بين مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجيلزي يوم الأحد، حسبما أكد في تصريحاته.

ليفربول يحل ضيفا على يونايتد في قمة الجولة 27 من الدوري في ظل الصراع مع سيتي على اللقب، وذلك في الرابعة من مساء الأحد، قبل ساعتين ونصف من مباراة سيتي ضد تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين.

وقال جوارديولا ردا على سؤاله هل ستشاهد لقاء يونايتد وليفربول بقوله: "وقت المباراة سنكون في ملعب ويمبلي للتجهيز لملاقاة تشيلسي".

وأضاف "وقتها سيستعد اللاعبون لارتداء ملابسهم ثم خوض فترة الإحماء".

وأتم "سنتجهز لخوض اللقاء أمام تشيلسي، ولذلك لن يكون لدينا الوقت لمشاهدة صدام يونايتد مع ليفربول".

رحلة الأحد إلى ملعب أولد ترافورد لملاقاة مانشستر يونايتد هي أول مهمة من ثلاث مهمات لليفربول في الدوري الإنجليزي، خلال سبعة أيام، قبل مواجهة واتفورد ودربي ميرسيسايد أمام إيفرتون في جوديسون بارك.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة مع مانشستر سيتي، علما بأن ليفربول لعب مباراة أقل.

أما يونايتد فيحتل المركز الرابع برصيد 51 نقطة.