آلان شيرار: صلاح سيكسر رقمي القياسي

يعتقد آلان شيرار أسطورة نيوكاسل يونايتد أن يكسر محمد صلاح نجم ليفربول أحد أرقامه القياسية في الدوري الإنجليزي.

ويرغب صلاح في تسجيل هدفا في شباك مانشستر يونايتد يوم الأحد ليصبح أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لـ50 هدفا وذلك خلال 63 لقاء فقط، وحال تسجيله لهدف فإنه سيكسر رقم شيرار الذي وصل لـ50 هدفا في 66 مباراة.

وقال شيرار ردا على سؤال (هل يكسر صلاح رقم شيرار القياسي) بقوله "نعم"، وذلك عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وبالنسبة لليفربول فإن أسرع من وصل لـ50 هدفا كان فيرناندو توريس بعد خوضه لـ72 مباراة وحقق ذلك في عام 2009.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة مع مانشستر سيتي، علما بأن ليفربول لعب مباراة أقل.

أما يونايتد فيحتل المركز الرابع برصيد 51 نقطة.