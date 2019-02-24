آلان شيرار: صلاح سيكسر رقمي القياسي

الأحد، 24 فبراير 2019 - 13:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - برايتون

يعتقد آلان شيرار أسطورة نيوكاسل يونايتد أن يكسر محمد صلاح نجم ليفربول أحد أرقامه القياسية في الدوري الإنجليزي.

ويرغب صلاح في تسجيل هدفا في شباك مانشستر يونايتد يوم الأحد ليصبح أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لـ50 هدفا وذلك خلال 63 لقاء فقط، وحال تسجيله لهدف فإنه سيكسر رقم شيرار الذي وصل لـ50 هدفا في 66 مباراة.

وقال شيرار ردا على سؤال (هل يكسر صلاح رقم شيرار القياسي) بقوله "نعم"، وذلك عبر حسابه الشخصي على تويتر.

أخبار متعلقة

كلوب: لن أشرح لأي لاعب لماذا لا يشارك أساسيا دي خيا: من الخطأ التركيز فقط مع صلاح.. وهدفنا تحقيق الفوز ماني: واثقون من قدرتنا على إسقاط يونايتد مدرب وست بروميتش: إصابة حجازي؟ تدخلت سريعا لأنها لم تبد جيدة

وبالنسبة لليفربول فإن أسرع من وصل لـ50 هدفا كان فيرناندو توريس بعد خوضه لـ72 مباراة وحقق ذلك في عام 2009.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة مع مانشستر سيتي، علما بأن ليفربول لعب مباراة أقل.

أما يونايتد فيحتل المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

محمد صلاح ألان شيرار ليفربول مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

فيرمينو يغادر أولد ترافورد على عكازات 4 دقيقة | أوروبا
مدرب الأهلي: عدنا على طريقة لقاء الذهاب أمام الجونة.. وسنستفيد من هذا السيناريو 11 دقيقة | الدوري المصري
مدرب حراس الأهلي: الشناوي يعاني من الإجهاد.. وشخصية إكرامي عظيمة 21 دقيقة | الدوري المصري
17 لاعبا قبل جدو هزوا شباك الأهلي بعد الرحيل عنه 22 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري – بيراميدز ضد المقاولون العرب 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر نهائي كأس الرابطة - تشيلسي 0 سيتي 0.. ضغط مبكر لرفاق أجويرو 25 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا

قد ينال إعجابك