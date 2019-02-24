خاص مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مهمة التأهل في غاية الصعوبة.. ننتظر نتائج الفرق الأخرى

الأحد، 24 فبراير 2019 - 13:03

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي

يرى أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي أن تأهل فريقه من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أصبح في غاية الصعوبة.

وكان فريق شباب قسنطينة قد نجح في خطف التعادل من الإسماعيلي على ملعب برج العرب في الدقيقة الأخرى باللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويلعب الإسماعيلي الاسبوع المقبل أمام الفريق الجزائري خارج ملعبه ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

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وقال قناوي في تصريحات لـ FilGoal.com: "مهمة التأهل أصبحت في غاية الصعوبة.. ننتظر نتائج الفرق الأخرى".

وشدد "ومع نتائج الفرق الأخرى علينا تحقيق الفوز في الثلاث مواجهات المتبقية".

وأضاف قناوي "غياب عدد من اللاعبين وعدم توافر بديل في بعض المراكز هو السبب الذي دفع بنا لاختيار لاعبين نراهم الأفضل للعب بتلك الأماكن".

وأوضح مدرب الإسماعيلي "دفعنا بأحمد أيمن للعب في مركز الظهير الأيسر بعد غياب طارق طه المفاجئ، فنحن لا نملك بديل في هذا المركز بسبب إصابة علاء عبد العظيم".

وبالحديث عن الدفع بعماد حمدي في مركز المدافع قال قناوي: "فضلنا ذلك لأنه سبق ولعب في هذا المركز من قبل، وحتى نستفيد أيضا بالدفع بإبراهيم عبد الخالق في وسط الملعب لأنه يملك قدرة على امتلاك الكرة والتقدم الهجومي".

وأتم قناوي تصريحاته "سنعمل في الوقت الحالي إلى توفير الراحة للاعبين قبل خوض لقاء طلائع الجيش المقرر له الثلاثاء المقبل".

ويقع الإسماعيلي في المركز الثامن بالدوري المصري برصيد 27 نقطة (19 مباراة) ويفصله عن المباراة الذهبي 8 نقاط، إذ يحل المقاصة رابعا برصيد 35 نقطة (24 مباراة).

الإسماعيلي دوري أبطال إفريقيا

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