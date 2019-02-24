قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي.. استمرار غياب إيسكو

أعلن سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد قائمة الفريق لمواجهة ليفانتي يوم الأحد، واستمر غياب إيسكو.

ويلعب الفريقان ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني.

واستدعى سولاري 21 لاعباً لخوض المباراة.

وجاءت قائمة لاعبي ريال مدريد كالتالي:-

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا ولوكا.

خط الدفاع: كارفاخال، باييخو، فاران، ناتشو، مارسيلو وريجيلون.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إبراهيم، أسينسيو، فالفيردي وثيبايوس.

خط الهجوم: بنزيمة، بيل، ماريانو، لوكاس فازكيز وفينيسيوس جونيور.

وغاب إيسكو عن مباراة ريال مدريد وجاره أتليتكو مدريد التي انتهت بفوز الملكي 3-1 في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

وأفاد ريال مدريد وقتها عبر موقعه أن الفحص الطبي الذي أجري للاعب إيسكو، أظهر أنه يعاني من آلام حادة في الظهر والعنق.

وواصل بيان ريال مدريد أن الجهاز الفني للفريق بانتظار تطور حالة إسكو.

وشارك إسكو في 25 مباراة هذا الموسم وسجل 4 أهداف وصنع هدفا في ظل المشاركة لدقائق قليلة في كل مباراة.