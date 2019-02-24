كلوب: لن أشرح لأي لاعب لماذا لا يشارك أساسيا

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن وجود خيارات مختلفة في وسط الملعب تحت تصرفه حاليا يعد أمراً حيوياً بالنسبة للمدرب الألماني في الوقت الذي يزداد خلاله ضغط المباريات.

رحلة الأحد إلى ملعب أولد ترافورد لملاقاة مانشستر يونايتد هي أول مهمة من ثلاث مهمات في الدوري الإنجليزي، خلال سبعة أيام، قبل مواجهة واتفورد ودربي ميرسيسايد أمام إيفرتون في جوديسون بارك.

وأبدى كلوب رضاه عن كونه قادراً على الاعتماد على5 أو 6 لاعبين في الجولة المقبلة بقوله: "أتوقع أن اللاعبين يفهمون ذلك. التدوير نموذجي. لن أشرح للجميع لماذا لا يبدأون، لأنهم جميعا سيشاركون. ليس علينا أن نتحدث عن تشامبرلين في الوقت الحالي. هو يتدرب بشكل جيد".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "بالنسبة للاعبين الأخرين، أتوقع أن يفهموا الأمر. لا يمكنك دائماً أن تشرك ثلاثة لاعبين في خط الوسط. لدينا الآن خمسة أو ستة لاعبين في خط الوسط. هذا بالضبط ما ينبغي للأمر أن يكون عليه".

وواصل "بالطبع لا يمكنهم جميعاً البدء في ذات الوقت. إذا كان هناك من لا يرضى بهذا الأمر، أنا على ما يرام. عليك أن تكون مستعداً دائماً للمباراة التالية. هذا فقط ما يجب أن يكون عليه الأمر".

وأتم "كل الفضل للاعبين لأنهم يتعاملون مع الأمر دائماً. لا أشك في أنهم يتعاملون مع هذا الوضع. أجعل نفسك مستعداً لأننا نحتاج للحصول على هذه الخيارات المختلفة".

ضد مانشستر يونايتد وعلى ملعبه في الرابعة مساء الأحد يلعب ليفربول مستهدفا العودة لصدارة الدوري وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي -منافسه على اللقب- إلى 3 نقاط والوصول للنقطة 68.