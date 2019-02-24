ماني: واثقون من قدرتنا على إسقاط يونايتد

أوضح ساديو ماني مهاجم ليفربول أن فريقه توجه إلى ملعب أولد ترافورد وكله ثقة في الفوز على مانشستر يونايتد في الدوري، للمرة الأولى منذ خسارة يونايتد على أنفيلد في ديسمبر الماضي.

ويحل ليفربول متصدر الدوري بالشراكة مع مانشستر سيتي ضيفا على يونايتد ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي في الرابعة من مساء الأحد.

وقال ماني لموقع ناديه: "حلم كل لاعب أن يخوض مثل هذه المباريات. بالطبع نريد الفوز. الجميع يعرف أنه دربي ضد يونايتد. المواجهة دائماً ما تكون صعبة، ولكننا واثقون من قدرتنا على الفوز. سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز".

وأضاف "الأمر مختلف بالنسبة ليونايتد الآن. لقد قاموا بالعديد من التغييرات. أحضروا مدرب جديد، يعمل بشكل جيد وفاز في كل مبارياته تقريباً. هو واثقون في أنفسهم وكذلك نحن، لذا ستكون مباراة صعبة وسنرى ما سيحدث".

وفاز الريدز على الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، بهدف ماني وثنائية جيردان شاكيري، ومع قدوم أولي جونار سولسكاير لتدريب يونايتد، لم يتذوق الفريق طعم الهزيمة لتسع مباريات متتالية في الدوري.

وواصل ماني "نحن دائماً نريد أن نكون على القمة. لا يمكنك فعل ذلك سوى بتحقيق الفوز. لدينا مباراة مهمة الفوز بها سيصعد بنا للقمة مجدداً. سنذهب إلى هناك للاستمتاع باللعب وتحقيق الفوز".

يدخل ماني المواجهة المرتقبة بعد أن سجل في آخر أربع مباريات ضمن منافسات الدوري، فكيف سيشعر إذا وصل للمباراة الخامسة؟

أجاب صاحب الرقم 10: "سيكون أمراً رائعاً. أتمنى التسجيل ومساعدة الفريق على الفوز. بالطبع أستمتع بخوض مواجهات الدربي. كنت محظوظاً وسجلت بعض الأهداف فيها، لذا سيكون رائعاً إذا تمكنت من التسجيل مجدداً".

وأتم "نحن نستعد لخوض المباراة مثلما فعلنا في كل المباريات السابقة. هي مباراة كبيرة، لذا نرغب بشدة في تحقيق الفوز. سأكون سعيدً للغاية بالتسجيل، على أمل أن نفعل ذلك ونفوز".