اسكواش - تفوق مصري متوقع في الدور الأول من بطولة العالم للرجال والسيدات

شهد الدور الأول من بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش المقامة بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية تفوقا متوقعا للاعبين المصريين.

ونجح أبطال مصر في التأهل بـ 11 لاعبا بمنافسات الرجال و11 لاعبة بالسيدات إلى الدور الثاني (دور الـ32) المقرر إقامته مساء اليوم وحتى فجر الاثنين.

ويدافع الثنائي المصري محمد الشوربجي ورنيم الوليلي عن لقبهم في النسخة الماضية.

وتقام النسخة الجارية من بطولة العالم حتى 2 مارس المقبل بمجموع جوائز مليون دولار وهو الأكبر من حيث القيمة المالية في تاريخ اللعبة.

وتأهل محمد الشوربجي وعلي فرج وطارق مؤمن ومروان الشوربجي وكريم عبد الجواد ومحمد أبو الغار ويوسف إبراهيم ويوسف سليمان وفارس الدسوقي ومازن هشام ومصطفى عسل إلى الدور الثاني في منافسات الرجال.

بينما تأهلت كل من رنيم الوليلي ونور الشربيني ونور الطيب ونوران جوهر وسلمى هاني وروان العربي ونادين شاهين وهانيا الحمامي وزينة مكاوي وميار هاني ويثرب عادل إلى الدور الثاني بمنافسات السيدات.