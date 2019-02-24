البرتغالي جواو دوس سانتوس حكما لمواجهة بيراميدز والمقاولون العرب

الأحد، 24 فبراير 2019 - 10:32

كتب : عاطف شادي

جواو كابيلا دوس سانتوس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين البرتغالي جواو كابيلا دوس سانتوس حكما لمواجهة بيراميدز والمقاولون العرب.

ويلتقي بيراميدز فريق المقاولون العرب في السابعة من مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري المصري.

ويدير لقاء اليوم البرتغالي جواو كابيلا ويعاونه جودينو أنطونيو ونونو بيريرا وبينتو جواو حكما رابعا.

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ويبلغ الحكم البرتغالي من العمر 44 عاما وسبق له إدارة 23 مباراة هذا الموسم.

وقاد جواو دوس سانتوس 12 مباراة هذا الموسم في الدوري البرتغالي واحتسب فيهم 5 ركلات جزاء و4 حالات طرد مباشر ومثلهم طرد بعد إنذارين و55 بطاقة صفراء.

وسبق لدوس سانتوس قيادة مباراتين لفرق عربية، الأولى بين التعاون والوحدة في الدوري السعودي، والأخرى مواجهة ودية بين الإمارات وهندوراس.

ويمتاز دوس سانتوس بغزارة البطاقات الصفراء إذ سجل 109 بطاقة في 23 مباراة بما يقرب من 5 بطاقات في المباراة الواحدة.

بيراميدز المقاولون العرب الدوري المصري

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