في مباراة حُسمت بعد 41 ثانية.. بلباو يتخطى إيبار ويدخل صراع الدوري الأوروبي

الأحد، 24 فبراير 2019 - 00:02

كتب : FilGoal

أتليتك بلباو

حقق أتليتك بلباو فوزا مهما على ضيفه إيبار بهدف دون رد، على ملعب سان ماميس، بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

هدف راؤول جارسيا المبكر جدا كان كافيا لـ بلباو حتى يخطف الفوز على جاره الباسكي ويواصل نتائجه المذهلة مؤخرا.

بلباو رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن، متخطيا إيبار الذي تجمّد رصيده عند 31 نقطة في المركز 11.

أخبار متعلقة

بالفيديو - روما ينتزع فوزا عسيرا في اللحظات الأخيرة من أنياب فروزينوني مدرب وست بروميتش: إصابة حجازي؟ تدخلت سريعا لأنها لم تبد جيدة ضربة قوية لـ بايرن.. إصابة كومان وغياب شبه حتمي عن مواجهة ليفربول لاعب بايرن: كوفاتش لا يحترمني.. هل جوارديولا وهاينكس وأنشيلوتي لا يفقهون كرة القدم؟

ليكون بلباو قد تعرض لهزيمة واحدة في آخر 11 مباراة بالدوري الإسباني.

أسود الباسك جمعوا 22 نقطة في 11 مباراة تحت قيادة المدرب الحالي جايزكا جاريتانو، بينما جمعوا 11 نقطة في 14 مباراة مع المدرب السابق إدواردو بيريتزو.

جاريتانو هزم فريقه الأسبق إيبار، إذ أشرف على تدريبه ما بين 2012 و2015 وقاده نحو الصعود التاريخي لأول مرة في تاريخه.

أما خوسيه لويس منديليبار مدرب إيبار والذي سبق له تدريب بلباو، فيظل سجله في الزيارات لملعب سان ماميس خاليا من أي انتصار طوال 10 مباريات.

إيبار فشل في الفوز خارج ملعبه للمباراة التاسعة على التوالي، وفشل في حرمان بلباو من تخطيه على جدول الترتيب.

هدف المباراة الوحيد سُجل بعد 41 ثانية فقط بواسطة راؤول جارسيا، وكان كافيا لانتصار بلباو.

الهدف هو الأسرع لـ بلباو في القرن 21، وأتى بتمريرة حاسمة من يوري بيرتشيتشي الذي لعب مباراته رقم 100 في الدوري الإسباني.

جارسيا لاعب أوساسونا وأتليتكو مدريد السابق ارتقى إلى المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإسباني من غير الشاغلين لمراكز الهجوم، إذ سجّل 76 هدفا.

المباراة شهدت دخول بيدرو ليون سانشيز بديلا في صفوف إيبار بالدقيقة 81 بعد غياب طويل بسبب الإصابة، إذ لعب مباراته الأخيرة يوم 5 مايو 2018 في مواجهة جيرونا.

بلباو استفاق بشكل كامل من نتائجه الكارثية في الدور الأول، وصار على بعد 4 نقاط من المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.

بلباو إيبار الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس أُحد: مؤمن لا يعاني من ضمور في العضلات بل مرض مُحدد.. وهذا ما سيحدث 3 ساعة | المحترفون
أبرزهم رحيل مورينيو.. 3 أسباب قد تجعل صلاح يسجل في مرمى مانشستر يونايتد 3 ساعة | أوروبا
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: لا تغيير في موعد لقاء الأهلي وبيراميدز 4 ساعة | مصر
مواعيد مباريات الأحد الناري 24-2-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك وبيراميدز وليفربول 4 ساعة | مصر
تركي آل الشيخ: لا أتوقع هروب فريق بحجم الأهلي من مواجهتنا.. سننتظرهم في الملعب 4 ساعة | الدوري المصري
جريشة حكما لمباراة الجونة والأهلي.. حامل اللقب لا يفوز معه هذا الموسم 4 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وماني بعد تعادل ليفربول مع بايرن

قد ينال إعجابك