بالفيديو - روما ينتزع فوزا عسيرا في اللحظات الأخيرة من أنياب فروزينوني

السبت، 23 فبراير 2019 - 23:42

كتب : FilGoal

روما

أبى روما إلا أن يخرج منتصرا مظفرا بالنقاط الثلاث من ملعب فروزينوني وسجل هدفا حاسما لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 3-2 في الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

واحتفل الجمهور في ملعب ماتوزا بهدف أندريا بينامونتي في الدقيقة 80 ظنا انتزاع فريقه لنقطة أمام الذئاب لكن إدين دجيكو أحرز هدفا صاعقا في الدقيقة 95.

وهز كاميلو كيانو شباك الحارس روبين أولسين في الدقيقة الخامسة ليرد روما بهدفين متتاليين في الدقيقتين 30 و31 عن طريق دجيكو ولورينزو بيليجريني.

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وحقق روما ثالث انتصار على التوالي في الدوري مواصلا الضغط على قطبي مدينة ميلانو صاحبي المركزين الثالث والرابع في ترتيب البطولة.

ورفع روما خامس الترتيب رصيده إلى 44 نقطة مبتعدا بنقطة عن ميلان الرابع وبنقطتين عن إنتر الثالث.

ويأمل فريق العاصمة أن يحتل أحد المراكز الأربعة الأولى ليشارك في الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

ويلعب روما في الدوري ضد مضيفه وجاره اللدود لاتسيو في دربي العاصمة في 2 مارس وبعد 4 أيام يحل ضيفا على بورتو في لقاء الإياب بالدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج روما للتعادل بأي نتيجة في البرتغال للعبور إلى الدور ربع النهائي بعدما هزم بورتو ذهابا بنتيجة 2-1 في ملعب أوليمبيكو.

روما الدوري الإيطالي

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