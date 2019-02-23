ساري: لا أعلم معنى "كرة ساري"!

السبت، 23 فبراير 2019 - 21:58

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري

استنكر ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي انتقاد البعض له وإطلاق تسمية "كرة ساري" على الأسلوب الذي يتبعه في النادي اللندني المترنح في المباريات الأخيرة.

وقال الإيطالي في تصريحات صحفية:"لا أعلم معنى (كرة ساري). مثلما قلت في أول يوم لي بإنجلترا، لا أعلم ما المقصود بكرة ساري".

وواصل "أعتقد أنها من صحيفة. في إيطاليا، أعتقد، لم أسمع بها مطلقا. النتائج هي الأهم في النهاية. في عملي، أحتاج النتيجة. لا غير".

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ويتهكم البعض على ساري بإطلاق تلك التسمية بعدما غير الإيطالي مكان لاعبه نجولو كانتي في الملعب ليجعله في مركز هجومي أكثر ودفع بجورجينيو بدلا منه.

وتراجعت بشدة نتائج تشيلسي وتعرض الفريق لخسارة مذلة أمام مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 6-صفر في آخر لقاء خاضه بالدوري.

وبعد تلك الهزيمة بأيام سقط على ملعبه بهدفين دون رد أمام مانشستر يونايتد ليودع كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويأمل ساري الرد على تقارير صحفية، زعمت اقتراب رحيله، حين يصارع سيتي على لقب كأس الرابطة الإنجليزية في المباراة النهائية يوم الأحد في ملعب ويمبلي.

تشيلسي ساري

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