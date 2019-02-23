بوكيتينو: ضاع الدوري

لم ينف ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام تقلص فرصة فريقه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد السقوط يوم السبت أمام مضيفه بيرنلي بنتيجة 2-1.

وحين سئل الأرجنتيني هل أمل توتنام في التتويج انتهى بعد هذه النتيجة قال:"نعم. محبطون جدا جدا لأنه يتبقى 11 لقاء، فارق النقاط قد يتسع، لا تزال هناك الكثير من المباريات لتلعب لكن اليوم، في رأيي، كان علينا الفوز لنضغط على منافسينا".

وواصل خلال حواره مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية "لم نفعل لعدة أسباب. لا نستطيع لوم أحد، فقط أنفسنا لأنه لم يكن بمقدورنا الفوز".

وتوقف رصيد توتنام صاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري عند 60 نقطة مبتعدا بخمس نقاط عن مانشستر سيتي وليفربول المتصدرين.

وقد ينفرد ليفربول وحيدا بالصدارة إذا تجنب الخسارة يوم الأحد أمام مضيفه مانشستر يونايتد في لقاء مرتقب.

ويأمل بوكيتينو أن يستطيع رفاق بول بوجبا التغلب على فريق النجم المصري محمد صلاح ليحافظ على آماله في التتويج.