اسكواش - انطلاق رحلة الشوربجي والوليلي للدفاع عن لقب بطولة العالم

السبت، 23 فبراير 2019 - 13:50

كتب : محمد سمير

محمد الشوربجي

تنطلق مساء اليوم السبت بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش المقامة بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 2 مارس المقبل.

وتقام بطولة العالم هذا العام بمجموع جوائز مليون دولار كأكبر قيمة مالية في تاريخ البطولة.

ويدخل الثنائي محمد الشوربجي ورنيم الوليلي تلك النسخة من أجل الدفاع عن لقبهما بعد الفوز في النسخة الأخيرة التي أقيمت بمدينة مانشستر.

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وتقام مباريات البطولة يوميا من التاسعة مساء وحتى الرابعة من فجر اليوم التالي بسبب فارق التوقيت.

ويسعى أبطال مصر للحفاظ على لقب بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي على مستوى الرجال والسيدات معا.

وكان محمد الشوربجي قد نجح في تحقيق لقبه الاول بعد الفوز على شقيقه مروان في نهائي النسخة الأخيرة، وفي عام 2016 توج كريم عبد الجواد بلقبه الوحيد.

ويعتبر عمرو شبانة هو أكثر اللاعبين المصريين تتويجا باللقب برصيد 4 مرات يليه رامي عاشور الغائب للإصابة برصيد 3 ألقاب.

أما على مستوى السيدات فنجحت رنيم الوليلي في التتويج بلقبها الأول بعد الوصول لنهائي البطولة للمرة الثالثة في تاريخها.

وكانت مصر قد سيطرت على أخر ثلاث نسخ بالبطولة بعد فوز نور الشربيني بنسختين متتاليتين ومن بعدها رنيم الوليلي في النسخة الأخيرة.

وتشهد البطولة الحالية الظهور الأخير للأسطورة الماليزية نيكول دافيد صاحبة الرقم القياسي بالتتويج بثماني ألقاب سابقة أخرهم عام 2014.

وكانت نيكول دافيد قد قررت الاعتزال بنهاية الموسم الجاري في شهر يونيو المقبل.

الشوربجي اسكواش

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