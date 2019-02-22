بالفيديو - ميدو يقود الوحدة لفوز رباعي على أحد.. وعواد يغادر مصابا بعد تدخل جمعة

الجمعة، 22 فبراير 2019 - 21:35

كتب : FilGoal

ميدو - الوحدة

فاز الوحدة على ضيفه وجاره أحد، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة 21 من الدوري السعودي.

المباراة التي جمعت فريقين من مكة المكرّمة، غلب عليها الطابع المصري، إذ تواجد محمد عواد في حراسة مرمى الوحدة الذي يقوده المدرب أحمد حسام ميدو، فيما قاد أحمد جمعة خط هجوم أحد، مع تواصل غياب مؤمن زكريا عن قائمة المباراة.

الوحدة رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد أحد عند 12 نقطة في المركز 16 –الأخير-.

أخبار متعلقة

دربي مكة بطابع مصري.. مؤمن خارج الصورة وجمعة يصطدم بـ ميدو وعواد إصابة عواد وخروجه بعد تدخل من مواطنه أحمد جمعة ميدو يتحدث عن "شجاعة تركي آل الشيخ".. ويشدد: الزمالك بطل الدوري ميدو: أهدروا الوقت بتعليمات مدربهم.. وكاسونجو يغيب 6 أسابيع على الأقل

وشهدت المباراة خروج عوّاد مصابا في الشوط الثاني، بعد تدخُل من مواطنه جمعة، بعد 2062 دقيقة متتالية خاضها في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ شارك في كل مباريات ودقائق الوحدة.

الشوط الأول شهد افتتاح التسجيل لفريق الوحدة بواسطة عصام الجبالي في الدقيقة 29، قبل أن تأتي لقطة الدقيقة 35 والالتحام المصري الخالص في المباراة.

عوّاد كان في طريقه للإمساك بالكرة، عندما تدخّل عليه أحمد جمعة، لتُجرَح ذراع عواد، ويتحصل جمعة على بطاقة صفراء.

الوحدة رفض انتهاء الشوط الأول قبل أن يضيف الهدف الثاني بواسطة ماركوس جيليرمي في الدقيقة 41.

في الشوط الثاني تدخَل جمعة على عواد مجددا في الدقيقة 52، بعد أن قام عواد بمراوغته، وفشل حارس مرمى الإسماعيلي السابق في إكمال المباراة هذه المباراة، ليتم استبداله بـ عبد الله شملح الجدعاني.

الجدعاني تلقى الهدف الأول لـ أحد بعد 8 دقائق من دخوله، بواسطة علي الأسمري الذي أطلق تسديدة صاروخية.

الوحدة أعاد فارق الهدفين في الدقيقة 67، عن طريق أحمد عبده جابر، قبل أن يختتم ماركوس جيليرمي الأهداف في الدقيقة 74.

المباراة شهت العديد من المحاولات التهديفية في دقائقها الأخيرة من الطرفين، دون أن تتغيّر النتيجة.

الوحدة أحد الدوري السعودي ميدو عواد أحمد جمعة

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – حسام حسن مديرا فنيا لـ سموحة.. وإبراهيم مديرا للكرة 55 دقيقة | الدوري المصري
رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة ساعة | المحترفون
إسبانيول يواصل نزيف النقاط ويفشل في الفوز على ويسكا الأخير ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم السبت 23-2-2019 والقنوات الناقلة.. عودة الإسماعيلي لدوري الأبطال ساعة | إفريقيا
كانتونا: بوجبا لم يغيّر قصة شعره منذ قدوم سولشاير.. وأرفض الاختيار بين سيتي وليفربول ساعة | أوروبا
الهبوط يتحدد ملامحه؟ وست هام يقلب طاولة فولام.. و"هاتريك" دولوفيو يُسقط كارديف ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وماني بعد تعادل ليفربول مع بايرن 4 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات

قد ينال إعجابك