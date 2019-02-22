بالفيديو - ميدو يقود الوحدة لفوز رباعي على أحد.. وعواد يغادر مصابا بعد تدخل جمعة

فاز الوحدة على ضيفه وجاره أحد، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة 21 من الدوري السعودي.

المباراة التي جمعت فريقين من مكة المكرّمة، غلب عليها الطابع المصري، إذ تواجد محمد عواد في حراسة مرمى الوحدة الذي يقوده المدرب أحمد حسام ميدو، فيما قاد أحمد جمعة خط هجوم أحد، مع تواصل غياب مؤمن زكريا عن قائمة المباراة.

الوحدة رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد أحد عند 12 نقطة في المركز 16 –الأخير-.

وشهدت المباراة خروج عوّاد مصابا في الشوط الثاني، بعد تدخُل من مواطنه جمعة، بعد 2062 دقيقة متتالية خاضها في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ شارك في كل مباريات ودقائق الوحدة.

الشوط الأول شهد افتتاح التسجيل لفريق الوحدة بواسطة عصام الجبالي في الدقيقة 29، قبل أن تأتي لقطة الدقيقة 35 والالتحام المصري الخالص في المباراة.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الوحدة سجله اللاعب: عصام الجبالي في الدقيقة 29 #الوحدة_أحد pic.twitter.com/IiTP67UEch — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 22, 2019

عوّاد كان في طريقه للإمساك بالكرة، عندما تدخّل عليه أحمد جمعة، لتُجرَح ذراع عواد، ويتحصل جمعة على بطاقة صفراء.

الوحدة رفض انتهاء الشوط الأول قبل أن يضيف الهدف الثاني بواسطة ماركوس جيليرمي في الدقيقة 41.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الوحدة سجله اللاعب: ماركوس جيلرمي في الدقيقة 41 #الوحدة_أحد pic.twitter.com/HKTRHp7dLz — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 22, 2019

في الشوط الثاني تدخَل جمعة على عواد مجددا في الدقيقة 52، بعد أن قام عواد بمراوغته، وفشل حارس مرمى الإسماعيلي السابق في إكمال المباراة هذه المباراة، ليتم استبداله بـ عبد الله شملح الجدعاني.

الجدعاني تلقى الهدف الأول لـ أحد بعد 8 دقائق من دخوله، بواسطة علي الأسمري الذي أطلق تسديدة صاروخية.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #أحد سجله اللاعب: علي الأسمري في الدقيقة 60 #الوحدة_أحد pic.twitter.com/fEXEIevwqb — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 22, 2019

الوحدة أعاد فارق الهدفين في الدقيقة 67، عن طريق أحمد عبده جابر، قبل أن يختتم ماركوس جيليرمي الأهداف في الدقيقة 74.

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #الوحدة سجله اللاعب: أحمد عبده في الدقيقة 67 #الوحدة_أحد pic.twitter.com/fDJcPSvn1d — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 22, 2019

🎥 فيديو للهدف الرابع لنادي #الوحدة سجله اللاعب: ماركوس جيلرمي في الدقيقة 74 #الوحدة_أحد pic.twitter.com/bsJ3e5B4h1 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 22, 2019

المباراة شهت العديد من المحاولات التهديفية في دقائقها الأخيرة من الطرفين، دون أن تتغيّر النتيجة.